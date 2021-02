Usa: Trump, ‘io candidato nel 2024? E’ troppo presto per dirlo’

18 Febbraio 2021 07:21

Washington, 18 feb. (Adnkronos) – A Donald Trump “manca essere presidente”, ma non rivela se si candiderà alla Casa Bianca nel 2024. “E’ troppo presto per dirlo, ma vedo grandi sondaggi”, ha dichiarato l’ex presidente in un’intervista rilasciata all’emittente ‘Newsmax’ dopo che la scorsa settimana il Senato lo ha assolto nel secondo processo di impeachment.

“Non lo dirò ancora, ma abbiamo un enorme sostegno”, ha detto Trump, aggiungendo che “sono l’unico che viene messo sotto accusa ed i cui consensi salgono”.