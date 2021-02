Usa: Camera approva pacchetto aiuti anti-Covid da 1,9 miliardi dollari**

27 Febbraio 2021 08:34

Washington, 27 feb. (Adnkronos) – La Camera dei Rappresentanti ha approvato il piano da 1,9 miliardi di dollari messo a punto dall’Amministrazione Biden per contrastare la pandemia e la conseguente crisi economica. Lo ha riferito il ‘New York Times’, precisando che il provvedimento, sul quale dovrà esprimersi il Senato, è stato approvato 219 voti a 212. Due democratici, Jared Golden e Kurt Schrader, hanno votato contro.

Il pacchetto comprende 160 miliardi per rafforzare i programmi di vaccinazione e test, 350 miliardi da destinare a governi statali e locali ed un trilione di aiuti alle famiglie attraverso assegni diretti e sussidi di disoccupazione. In particolare, si prevede di aggiungere 1.400 dollari all’assegno da 600 già stanziato da una precedente misura.