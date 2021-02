13 Febbraio 2021 22:12

Usa, Trump assolto. Solo 7 senatori repubblicani, contro i 17 necessari, si sono uniti ai 50 democratici che hanno votato compatti per l’impeachment dell’ex presidente

L’ex presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, è stato assolto al Senato nel procedimento di impeachment per l’accusa di istigazione all’insurrezione, per l’assalto dei suoi sostenitori al Campidoglio. Solo 7 senatori repubblicani, contro i 17 necessari, si sono uniti ai 50 democratici che hanno votato compatti per l’impeachment, secondo quanto riporta la Cnn. Trump è stato assolto per la seconda volta in un procedimento di impeachment, ed è il primo caso nella storia Usa.