Torna la grande vela a Reggio Calabria: l’Italia Cup dal 6 all’8 giugno

1 Febbraio 2021 09:21

Torna la grande vela e i grandi eventi con la regata nazionale “Italia Cup” della classe Laser che la Federazione Italiana Vela ha riassegnata a Reggio Calabria dal 6 all’8 Giugno

Torna la grande vela e i grandi eventi con la regata nazionale “Italia Cup” della classe Laser che la Federazione Italiana Vela ha riassegnata a Reggio Calabria dal 6 all’ otto Giugno 2011. Il Circolo Velico Reggio, che doveva organizzarla nel 2020, è stato designato come Circolo promotore e dovrà predisporre campi di regata per tre flotte di imbarcazioni, Laser Standard, Laser Radial e Laser 4.7 maschile e femminile per un totale di trecento imbarcazioni. La Fiv è stata di parola per ridare a Reggio Calabria la Regata, già programmata nel 2020, che è una delle regate più importanti del 2021. La classe LASER è riconosciuta a livello internazionale come imbarcazione per l’attività giovanile e olimpica, da sempre, è considerata passaggio obbligato per ogni velista che intende regatare a livello internazionale. “Questa designazione è il risultato della competenza e delle capacità organizzative del Circolo Velico- ha commentato il dirigente tecnico Francesco De Gaetano- nel gestire grandi manifestazioni di alto livello.” A queste parole si aggiungo quelle del Consigliere Federale avv. Fabio Colella:” La città di Reggio Calabria, dopo i recenti successi del 2019, merita questo riconoscimento, ed è la sede di mezzo secolo di eventi nazionali ed internazionali. Una perfetta combinazione tra sport, turismo, bellezze naturali in una stagione favorevole e grande voglia, da parte delle società sportive di vela, di rilancio e ripartenza. E’ un punto di inizio e ci auguriamo che gli Enti vogliano comprendere il valore e l’entità dell’evento.”