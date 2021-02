Tiki Taka, Manuela Ferrera punge ancora Higuain: “era una busta di fave. E con quei boxer gialli…”

2 Febbraio 2021 10:17

Manuela Ferrera torna a parlare della sua love story con Higuain: la splendida modella rifila altre stoccate al centravanti argentino

Nell’ultima puntata di Tiki Taka, la bellissima Manuela Ferrera è tornata a parlare della sua fugace relazione con Gonzalo Higuain. La modella, nelle scorse puntate, aveva spiegato che la loro storia si era interrotta prima di diventare qualcosa di più serio poichè al calciatore “piaceva andare con le zozze“. Ieri sera, Roberto Alessi, direttore di ‘Novella 2000’, ha chiesto dei chiarimenti sulla situazione dichiarando: “c’è il panico nel mondo del calcio, se ora tutte le amanti cominciano a parlare… Higuain è legato da quando è ragazzo ad una bellissima donna di nome Lara, dalla quale ha avuto una figlia due anni fa. La storia con Lara era su tutti i giornali, non potevi non sapere”.

Manuela Ferrera ha dunque chiarito la situazione precisando: “non sono mai stata l’amante di Higuain, la nostra storia risale a cinque anni fa, quando lui era single. Non c’era nessuna Lara all’epoca o forse è stato bugiardo. Io ho risposto ad una semplice domanda”. La soubrette ha poi rivelato: “in casa non si allenava, era nella fase in cui era abbacchiato, era una busta di fave. Indossava boxer giallo ocra. Con lui ci siamo visti una volta a casa sua e poi in albergo. Nella mia camera da ragazza avevo il suo poster, è rimasto un bell’uomo. Se temo denunce? Non sono stata offensiva nei suoi confronti. Ho solo descritto la persona che era prima, ora avrà messo la testa a posto”.