Tennistavolo, Top Spin Messina Fontalba travolgente a Verzuolo: vince 0-4 e rimane in vetta

22 Febbraio 2021 11:56

Tennistavolo, la Top Spin Messina Fontalba in vetta alla classifica e a punteggio pieno dopo aver dilagato: a segno Landrieu, poi Monteiro, Piccolin e ancora il lusitano

La Top Spin Messina Fontalba continua la sua marcia a punteggio pieno. Vittoria travolgente a Verzuolo, nella quarta giornata di Serie A1 maschile di tennistavolo, della squadra del presidente Giorgio Quartuccio che si è imposta per 4-0 contro i rivali della finale scudetto del 2019, riuscendo per la prima volta in assoluto a conquistare l’intera posta sul campo dei cuneesi. Quattro successi in altrettante gare e quota 8 raggiunta per i ragazzi guidati dal tecnico Wang Hong Liang che mantengono il comando della graduatoria, a +2 su Apuania Carrara (una partita in meno) e Norbello, staccando di tre lunghezze i piemontesi del tecnico Valentino Piacentini.

Nel singolare d’apertura Andrea Landrieu si è aggiudicato per 3-0 il confronto, tra imbattuti, con Andrei Putuntica. Il transalpino ha provato subito ad avanzare (3-1), ma il primo set si è mantenuto decisamente in equilibrio (6-6). Quando il moldavo è andato in vantaggio sul 6-7, Landrieu ha replicato con quattro punti di fila, conquistando il set alla seconda palla utile: 11-8. Cammino piuttosto agevole nel secondo parziale, in cui il francese ha piazzato subito l’allungo (6-1), involandosi senza grossi problemi verso l’11-2. Il 2-0 iniziale in favore di Putuntica, nel terzo set, ha messo in guardia Landrieu, autore di sei punti consecutivi. Sul 9-5 il moldavo si è rifatto sotto, effettuando l’aggancio (9-9). Landrieu ha però chiuso i conti: 11-9 e definitivo 3-0.

Per l’A4 Verzuolo Tonoli-Scotta, priva per infortunio di Andrea Puppo, è stato Mattia Garello ad affrontare João Monteiro. Nel primo set il portoghese è subito scattato avanti (5-1) e ha fatto suo il parziale per 11-4 senza grossi grattacapi. Garello ha provato a rendere la vita più ardua a Monteiro nel secondo, tenendo testa fino al 5-5, ma da lì break (6-0) del lusitano e altro set incamerato. Il 5-2 con cui Monteiro ha cominciato la terza frazione ha reso la strada in discesa e, concretizzato il secondo set-point (11-6), è calato il sipario sulla sfida.

Sempre suggestivo l’incrocio tra Jordy Piccolin e Daniele Pinto, che si affrontarono nella gara decisiva per l’assegnazione dello scudetto due anni or sono. Il bolzanino è tornato ad alti livelli, recuperando dal 5-3 nel primo parziale. Con otto punti di fila un Piccolin da applausi ha prevalso 11-5. Pinto si è trovato in vantaggio per 3-1 e poi per 8-6 nel secondo set, ma ancora una volta l’atleta della Top Spin è stato bravo a reagire, mettendo a segno un 5-0 con cui ha completamente capovolto i giochi. Addirittura più elevato il coefficiente di difficoltà nella terza frazione, perché il pongista di casa era andato sul 7-1 e Piccolin ha confezionato una clamorosa rimonta, agganciandolo sull’8-8 e chiudendo 11-8, per il 3-0.

Il 4-0 complessivo è arrivato con il nuovo sigillo di Monteiro, abile a superare per 3-1 Putuntica. Senza storia il primo set, terminato 11-3 per il lusitano. Nel secondo il moldavo si è visto riprendere dal 3-2 e, con la situazione in parità sul 5-5, Monteiro ha fatto valere la sua classe, volando fino all’11-7. Terza frazione con Putuntica lanciato (6-3) e poi bravo a mantenere il margine sino in fondo (11-7). Monteiro si è quindi imposto nettamente (11-3) nel quarto parziale, dopo aver dilagato andando sull’8-1. Verzuolo sbancata: un’importante dimostrazione di forza della Top Spin Messina Fontalba, capolista del campionato.

A4 Verzuolo Tonoli Scotta-Top Spin Messina Fontalba 0-4:

Andrei Putuntica-Andrea Landrieu 0-3 (8-11, 2-11, 9-11)

Mattia Garello-Joao Monteiro 0-3 (4-11, 5-11, 6-11)

Daniele Pinto-Jordy Piccolin 0-3 (5-11, 8-11, 8-11)

Andrei Putuntica-Joao Monteiro 1-3 (3-11, 7-11, 11-7, 3-11)

I risultati della quarta giornata di Serie A1:

Apuania Carrara-Cus Torino 4-0

TT Reggio Emilia Ferval-Tennistavolo Norbello 2-4

Il Circolo Prato 2010-TT Vigevano Sport 4-0

A4 Verzuolo Tonoli Scotta-Top Spin Messina Fontalba 0-4

24/2 h 15 Marcozzi Cagliari-Aon Milano Sport

Riposava: Sant’Espedito Napoli

Classifica: Top Spin Messina Fontalba 8 punti; Apuania Carrara*, Tennistavolo Norbello 6; A4 Verzuolo Tonoli Scotta 5; Marcozzi Cagliari*, TT Reggio Emilia Ferval 4; Il Circolo Prato 2010* 3; Aon Milano Sport* 2; TT Vigevano Sport*, Sant’Espedito Napoli*, Cus Torino 0. *una partita in meno