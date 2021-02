Tennistavolo, gioia Top Spin Messina Allianz Assiconsult: batte Palermo e conquista la promozione in A2!

21 Febbraio 2021 13:09

Tennistavolo, la Top Spin Messina si è imposta a Palermo contro il TT Mazzola per 5-3 ottenendo la matematica promozione in Serie A2: composto da Giuseppe Quartuccio, Mariano Trifirò e Alessandro Amato il trio protagonista del meritato salto di categoria

Missione compiuta. La Top Spin Messina Allianz Assiconsult si impone a Palermo contro il TT Mazzola per 5-3 e vince il campionato di Serie B1, ottenendo ufficialmente la promozione in A2. Il traguardo è stato centrato, grazie ad un cammino di soli successi nel girone E, da un gruppo molto giovane (età media 20 anni) e coeso, sapientemente guidato dal tecnico Marcello Puglisi, con tanta voglia di emergere e mettere in mostra le proprie doti. Composto da Giuseppe Quartuccio, Mariano Trifirò e Alessandro Amato il trio protagonista del meritato salto di categoria.

Ad aprire la serie, nel match valido per la quarta giornata, lo squillo di Mariano Trifirò che ha prevalso su Lorenzo Marchese per 3-1 (11-9, 11-7, 7-11, 13-11). Di Giuseppe Quartuccio il secondo sigillo superando Pasquale Titone per 3-2. Il pongista della Top Spin si è trovato sotto per 1-2 (8-11, 11-7, 6-11), ribaltando la situazione negli altri due set (11-1, 11-7). Alessandro Amato ha ceduto per 0-3 (9-11, 8-11, 7-11) contro Patrizio Mazzola, poi Quartuccio ha regolato 3-1 (11-9, 11-7, 5-11, 15-13) Marchese. Trifirò sconfitto per 0-3 (6-11, 7-11, 8-11) da Mazzola, prima che Amato vincesse per 3-1 (11-7, 11-6, 9-11, 11-6) nei confronti di Titone. Quartuccio, quindi, ko per 0-3 (10-12, 7-11, 5-11) contro Mazzola. Il quinto e decisivo punto è arrivato ad opera di Amato che, perso il primo set, ha poi piegato Giorgio Volpe per 3-1 (9-11, 11-7, 11-5, 11-2), sancendo il definitivo 5-3 e, con esso, la matematica promozione in A2 della Top Spin Messina Allianz Assiconsult. Un’altra grande soddisfazione per la società del presidente Giorgio Quartuccio.