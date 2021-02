Tennistavolo Casper Reggio Calabria, tutti i risultati e la classifica del concentramento di andata di Serie B femminile

16 Febbraio 2021 11:01

La tennistavolo Casper Reggio Calabria ha concluso il concentramento di andata della serie B femminile: tutti i risultati e la classifica

Il concentramento di andata della serie B femminile di tennistavolo si è concluso per il TT Casper Reggio Calabria con una vittoria, una sconfitta e il secondo posto nella classifica del girone L. Le partite si sono disputate nella palestra dell’Istituto Righi, per la cui disponibilità la società ringrazia la Città Metropolitana, nella persona del dirigente del Settore Francesco Macheda, dimostratosi sensibile alle esigenze della squadra. Gli incontri che vedevano protagoniste le ragazze del Casper sono stati trasmessi in diretta Facebook e sono ancora visibili sulla pagina ufficiale della società

La prima partita ha visto prevalere l’ASD TT Ausonia Enna sul Tennistavolo Casper RC grazie alle doppie vittorie di Yuliya Markova e Martina Tirrito, che hanno così confermato di essere le avversarie più temibili del girone. Il risultato finale di 4-1 è stato completato dal punto messo a segno per il Casper da Chiara Conidi contro Giada Viola.

La seconda sfida opponeva il Casper all’ASD Tennistavolo Circolo Molfetta e si è conclusa con lo stesso risultato di 4-1, questa volta a favore del Casper. Le calabresi Chiara Conidi e Arianna Creaco hanno ottenuto due preziose vittorie contro l’atleta di punta di Molfetta: Sofia Minurri, n.2 di Italia nella categoria Ragazze. L’incontro di apertura tra Chiara Conidi e Sofia Minurri è stato quello più combattuto della giornata, vinto 3-2 da Chiara Conidi che con grande tenacia ha conquistato il quinto e decisivo set per 15-13. E’ stata poi la volta di Arianna Creaco che si è imposta 3-0 su Laura Ricci, mentre nel terzo incontro una giovanissima Sofia Episcopo ha superato per 3-1 Miriam Piraino. Gli ultimi due incontri Minurri-Creaco e Episcopo-Conidi sono terminati entrambi col risultato di 3-0 per le pongiste del Casper che ha guadagnato così 2 punti importanti per la classifica. Nell’ultima sfida tra Ausonia Enna e Circolo Molfetta le siciliane hanno chiuso la giornata con un’altra vittoria 4-1 grazie ai punti conquistati ancora una volta dalle atlete Markova e Tirrito che hanno guidato la squadra provvisoriamente in testa alla classifica.

Per conoscere la prima classificata del girone bisognerà attendere le partite del girone di ritorno che si giocheranno il prossimo mese a Molfetta. Entro il 14 marzo il Casper spera nel recupero di Claudia Minutoli, n. 71 della classifica nazionale, assente a Reggio per infortunio