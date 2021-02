Tangenziale A20: nuovi interventi su segnaletica, barriere e pavimentazione tra Tremestieri e Villafranca

10 Febbraio 2021 16:09

Nel tratto compreso tra Tremestieri e Villafranca della tangenziale autostradale A20 Messina-Palermo, sono iniziati stamane i lavori di ripristino delle barriere danneggiate da incidenti, della segnaletica verticale e orizzontale e di alcune parti della pavimentazione stradale. Gli interventi proseguiranno sino al 4 maggio 2021 e per favorire la loro esecuzione, tra il casello Messina Sud e Messina Nord potranno essere allestite momentanee parzializzazioni, in entrambe le direzioni, mediante chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e sorpasso. Per la sicurezza di tutti i viaggiatori e in ossequio alle disposizioni ministeriali, si raccomanda sempre il rispetto della segnaletica stradale, dei limiti di velocità e il divieto di sorpasso sui tratti autostradali interessati.