Supporters Trust Viola: “La Solidarietà scende in campo” per Hospice Via delle Stelle

1 Febbraio 2021 11:06

Il Supporter Trust Viola, supportato dalla Pallacanestro Viola, scende in campo per un’iniziativa benefica a favore dell’Hospice. «Dalla data di costituzione il Supporters Trust Viola, Associazione che ho l’onore di rappresentare, ha sempre mostrato una forte sensibilità al territorio ed alle esigenze in esso rappresentate” inizia così la lettera che il Presidente del Trust Gabriele Calabrò indirizza al dottor Trapani Lombardo, presidente della fondazione “Via delle Stelle”. “Già lo scorso anno abbiamo provato, con il nostro piccolo contributo, ad essere di supporto a quella che è una delle realtà più belle e ricche di valori che opera nella nostra Città».

Grazie al patrocinio morale del Consiglio Regionale della Calabria, insieme alla Pallacanestro Viola, il Trust in occasione della gara interna della Viola del 21 febbraio organizza la manifestazione “La solidarietà scende in campo”. L’iniziativa sarà accompagnata da una campagna di sensibilizzazione della tifoseria e della Città tutta alla donazione, per partecipare alla raccolta fondi a favore dell’Hospice Fondazione Via delle Stelle di Reggio Calabria: il link per le donazioni sarà attivo fino alla fine del mese di febbraio, dopodichè il ricavato sarà consegnato nelle mani dei dirigenti della struttura che opera nel settore delle cure palliative.

La raccolta fondi è già attiva al link: https://bit.ly/2Ypftyh