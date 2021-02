SuperEnalotto, centrato un “5” da 33 mila euro in provincia di Cosenza

24 Febbraio 2021 12:10

Il SuperEnalotto fa tappa in Calabria: nel concorso di martedì 23 febbraio, infatti, un giocatore ha centrato un “5” del valore di 33.284,80 euro. La schedina vincente, riporta agipronews, è stata convalidata presso la tabaccheria di via Nazionale SS 106 di Villapiana, in provincia di Cosenza. La rincorsa al Jackpot ripartirà con in palio 112,6 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Calabria l’ultimo “6” è stato centrato a ottobre del 2016, con 165 milioni vinti a Vibo Valentia.