Super Bowl 2021, le curiosità della finalissima fra Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs

2 Febbraio 2021 17:14

Tutto pronto per il Super Bowl 2021 di domenica notte: nell’attesa, ecco alcune curiosità della finale NFL fra Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs

Tempo di Super Bowl e DAZN si prepara a scendere in campo per uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo. Domenica 7 febbraio a partire dalle 23:55, la piattaforma di streaming trasmetterà in diretta il Super Bowl LV che quest’anno andrà in scena nel suggestivo Raymond James Stadium di Tampa, in Florida. I Tampa Bay Buccaneers di Tom Brady affronteranno in casa i Kansas City Chiefs di Patrick Mahomes per una sfida a colpi di touch down che promette spettacolo.

Per l’occasione, DAZN schiera una squadra di commento stellare con Matteo Gandini e Roberto Gotta affiancati da Roberto Marchesi. E in attesa della serata, svela alcune curiosità legate ad una delle competizioni più attese da tutti gli appassionati di football americano! (Per guardare il Super Bolw 2021 in diretta clicca qui!)