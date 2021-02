Strage Quargnento, giustizia per Nino Candido: condannati a 30 anni i coniugi Vincenti

8 Febbraio 2021 14:43

Strage Quargnento, coniugi Vincenti condannati a 30 anni per omicidio plurimo aggravato: avevano architettato lo scoppio della cascina che costò la vita a Nino Candido e altri 2 colleghi

Ad oltre un anno didistanza da quella terribile notte fra il 4 e il 5 novembre 2019, è arrivata la tanto attesa condanna per la stragedi Quargnento. Il tribunale di Alessandria ha condannato a 30 anni Giovanni Vincenti e la moglie Antonella Patrucco per omicidio plurimo aggravato. Ai coniugi è stato imputato di aver architettato lo scoppio di un cascinale a Quargnento, provincia di Alessandria, che provocò la morte di tre vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme. Fra di essi c’era anche il reggino Nino Candido.

“Ce l’abbiamo fatta, gliel’avevamo promesso ai nostri figli“, è stato il primo commento della madre di Antonino Candido. “Speriamo che li facciano tutti – aggiunge la madre di Marco Triches, un altro dei morti -. Avevo un figlio stupendo e me l’hanno tolto. Viveva per i valori della vita che io gli ho insegnato”.

Per gli avvocati della difesa, Lorenzo Repetti e Vittorio Spallasso, “Vincenti non aveva intenzione di uccidere“. “Il processo è ancora lungo. Sosterremo in appello la colpa gravissima, non il dolo. Nessuno – hanno aggiunto dopo la sentenza – ha mai messo in dubbio che i vigili del fuoco fossero buoni“. Nel corso di un’udienza Repetti aveva dichiarato: “lasciamo fuori l’emotività dal processo. I vigili del fuoco non dovevano entrare: non c’era nessuno da salvare in quella cascina, non c’era niente e quindi non c’era dovere di sicurezza“.