Squalificati Serie B, le decisioni del giudice sportivo: in due saltano Reggina-Entella

8 Febbraio 2021 13:09

Squalificati Serie B, il giudice sportivo ha sanzionato 11 calciatori dopo le gare della 21ª giornata: in due saltano Reggina-Virtus Entella

Sono due i calciatori che salteranno Reggina-Virtus Entella di mercoledì (ore 19): Jeremy Menez per gli amaranto e Fabrizio Poli per i biancazzurri, entrambi ammoniti ma diffidati. Oltre a loro, altri 9 gli squalificati in Serie B. Queste le decisioni del giudice sportivo.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

FURLAN Jacopo (Empoli): per avere, al 6° del secondo tempo, quale giocatore in panchina, rivolto

all’Arbitro un epiteto offensivo.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PAPETTI Andrea (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BELLUSCI Giuseppe (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

DESSENA Daniele (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GERBO Alberto (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GHIRINGHELLI Luca (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GYOMBER Norbert (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MENEZ Jeremy (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

POLI Fabrizio (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VAN DE LOOI Tom (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ZAMPANO Francesco (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).