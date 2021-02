Spal-Reggina, Valoti: “Amaranto squadra in forma, verrà qui per fare la partita”

23 Febbraio 2021 18:35

La Reggina sabato va in casa della Spal: il centrocampista biancazzurro Valoti ha parlato della sfida oggi in conferenza stampa

La Reggina domenica ha battuto il Pordenone al Granillo ottenendo il suo sesto risultato utile consecutivo. Sabato in casa della Spal non vuole fermare la sua corsa, trovandosi di fronte uno degli avversari più forti della categoria, ma in difficoltà di prestazioni e risultati nelle ultime partite. Lo sa bene il centrocampista biancazzurro Valoti, che ha parlato quest’oggi in conferenza stampa: “Sabato sarà una gara importante – ha detto – contro una squadra in forma che viene da una lunga striscia di risultati utili. Grazie a Baroni ha trovato una quadratura e verrà qui per fare la partita. Contro di loro ci aspetta una delle partite più importanti, può essere decisiva per la nostra stagione”.