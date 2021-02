Spal-Reggina, Marino alla vigilia: “Amaranto organizzati, vivono un momento opposto al nostro”

26 Febbraio 2021 14:56

Spal-Reggina, le parole del tecnico biancazzurro Pasquale Marino alla vigilia del match di domani a Ferrara contro gli amaranto

Anche il tecnico della Spal Pasquale Marino ha parlato alla vigilia del match di domani contro la Reggina (clicca QUI per vedere la partita). “Quella contro gli amaranto sarà una gara fondamentale perché abbiamo perso qualche punto in classifica e la vittoria ci darebbe quell’entusiasmo e quel morale che serve per affrontare le altre partite – ha detto l’allenatore biancazzurro in conferenza stampa – ma siamo consapevoli che in caso di tre punti potremo tornare in corsa per le prime due posizioni”.

Poi l’analisi della squadra di Baroni: “La Reggina ha fatto importanti innesti a gennaio, è una squadra ben organizzata, che sta vivendo un buon momento. Li dovremo attaccare in maniera ordinata e senza lasciare spazio ai loro contropiedi, perché sono veloci ad aggredire la linea difensiva”.

Questione indisponibili. Non saranno della partita Missiroli, Floccari, Seck e Ranieri: “E’ rimasto fermo qualche giorno – ha detto di lui Marino – e per questo motivo non penso che farò giocare insieme Vicari e Tomovic, che sono entrambi diffidati”.