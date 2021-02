Spal-Reggina LIVE, le formazioni ufficiali: Montalto guida l’attacco, ancora panchina per Menez

27 Febbraio 2021 12:59

Serie B: diretta Spal-Reggina, match valido per la 25ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale live con aggiornamenti in tempo reale

Il campionato di Serie B entra finalmente nel vivo, adesso sbagliare non è più consentito. Si scende in campo di sabato allo stadio Paolo Mazza di Ferrara per disputare Spal-Reggina, incontro della 25ª giornata. Una trasferta molto complicata per la formazione amaranto che però si presenta alla sfida con entusiasmo dopo la vittoria contro il Pordenone, utile ad allungare a sei la striscia di risultati utili consecutivi. Sei esattamente come i turni senza tre punti per i padroni di casa, chiamati ad una svolta dal tecnico Pasquale Marino. Gli emiliani hanno sbancato il Granillo all’andata e sperano di replicarsi. I calabresi, invece, hanno un trend sfortunato da invertire: non hanno mai battuto nel torneo cadetto i biancocelesti, l’obiettivo è eliminare questo tabù. Segui in diretta Spal-Reggina su StrettoWeb con la cronaca testuale live della partita e aggiornamenti in tempo reale.

Spal-Reggina: le formazioni ufficiali

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Spal-Reggina. Come riportato alla vigilia dalla nostra redazione, Baroni lascia ancora in panchina Denis e Menez, sarà Montalto a guidare l’attacco con Rivas ed Edera sugli esterni. In difesa ancora titolare Delprato, mentre in mediana Crimi vince il ballottaggio con Bianchi e partirà dal 1′. Ecco le formazioni ufficiali dei due allenatori:

SPAL (4-3-1-2): Berisha; Dickmann, Tomovic, Okoli, Sala; Strefezza, Esposito, Mora; Valoti; Paloschi, Asencio. A disposizione: Thiam, Gomis, Segre, Murgia, Di Francesco, Sernicola, Vicari, Spaltro, Tumminello. Allenatore: Marino.

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Loiacono, Cionek, Liotti; Crimi, Crisetig; Rivas, Folorunsho, Edera; Montalto. A disposizione: Guarna, Plizzari, Dalle Mura, Lakicevic, Stavropoulos, Bianchi, Chierico, Micovschi, Bellomo, Denis, Ménez, Orji. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Alessandro Prontera di Bologna (Alessio Saccenti di Modena e Riccardo Annaloro di Collegno). IV ufficiale: Giovanni Ayroldi di Molfetta.