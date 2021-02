Spal-Reggina, i convocati di Baroni: disco rosso per Di Chiara e Kingsley, out in 8

26 Febbraio 2021 15:28

Spal-Reggina, ecco la lista ufficiale dei convocati scelta dal tecnico amaranto Marco Baroni per il match di domani in quel di Ferrara

Reggina in… sì. Vietato fermarsi. In casa della Spal (clicca QUI per vedere la partita) la troupe amaranto va alla ricerca del settimo risultato utile consecutivo, nonostante la trasferta ostica e uno degli avversari più forti del girone sulla carta, proveniente però da un momento non molto positivo in termini di risultati. Stabile la situazione per quanto riguarda disponibili e indisponibili, con alcuni rientri importanti e altrettanti acciacchi dell’ultim’ora. Tra i nuovi calciatori finiti out ci sono Di Chiara e Kingsley, come confermato da mister Baroni in conferenza stampa, mentre restano ai box Faty, Petrelli e Situm (quest’ultimo ha ormai pienamente recuperato e deve soltanto ritrovare la forma migliore). Sempre fuori i “soliti” Gasparetto, Rossi e Vasic. Di seguito la lista ufficiale dei convocati.

Portieri: Guarna, Nicolas, Plizzari.

Difensori: Cionek, Dalle Mura, Delprato, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Chierico, Crimi, Crisetig, Folorunsho, Micovschi, Rivas.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Edera, Ménez, Montalto, Okwonkwo.