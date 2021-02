Sorteggi Europa League, sfortunate le italiane: agli ottavi sarà Manchester United-Milan e Roma-Shakhtar

26 Febbraio 2021 13:19

Sorteggi Europa League, il tabellone degli ottavi di finale del torneo: ecco le avversarie di Milan e Roma venute fuori dall’urna di Nyon

In attesa delle gare di ritorno di Champions League, nella giornata di ieri si è completato il quadro del primo turno eliminatorio di Europa League con le squadre qualificate agli ottavi. Tre le italiane impegnate ieri, delle quali solo due hanno staccato il pass per gli ottavi. Il Milan non è andato oltre l’1-1 contro la Stella Rossa di Belgrado ma, in virtà del 2-2 in Serbia, ha superato il turno grazie alle reti segnate in trasferta. La Roma ha superato 3-1 il Braga dopo averlo battuto 2-0 in Portogallo. Niente da fare invece per il Napoli che, nonostante la vittoria per 2-1 contro il Granada, è stato eliminato il virtù del 2-1 maturato in Spagna all’andata.

Sorteggi Europa League: le squadre qualificate agli ottavi

Dalle gare di giovedì sono venute fuori le 16 squadre che, inserite nell’urna di Nyon, andranno a formare il tabellone completo degli ottavi di finale. Le squadre qualificate sono: Ajax (OLA), Arsenal (ING), Dinamo Zagabria (CRO), Dynamo Kiev (UCR), Granada (SPA), Manchester United (ING), Milan (ITA), Molde (NOR), Olympiacos (GRE), Rangers (SCO), Roma (ITA), Shakhtar Donetsk (UCR), Slavia Praga (CZE), Tottenham (ING), Villarreal (SPA). Young Boys (SVI).

Sorteggi Europa League: regole e criteri

Il sorteggio si svolge a Nyon, Svizzera. A differenza dei gironi e del turno precedente, non ci saranno limitazioni geografiche, dunque potranno esserci anche ‘derby’ fra squadre provenienti dalle stesse nazioni. Le gare d’andata saranno disputate giovedì 11 marzo 2021, mentre quelle di ritorno giovedì 18 marzo 2021. Le fasce orarie per le gare saranno quelle canoniche: 18:55 e 21:00. Il sorteggio dei quarti di finale e delle semifinali di Europa League si svolgerà venerdì 19 marzo 2021.

Sorteggi Europa League: il tabellone degli ottavi

Ajax-Young Boys

Dinamo Kiev-Villareal

Roma-Shakhtar Donetsk

Olympiakos-Arsenal

Dinamo Zagabria-Tottenham

Manchester United-Milan

Slavia Praga-Rangers

Granada-Molde