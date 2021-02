Sollevamento pesi, primo posto per Gaia Depasquale: nuovo successo per il box CrossFit Milazzo di Michele Ragno

15 Febbraio 2021 18:03

Nuovo successo per il box CrossFit Milazzo di Michele Ragno: primo posto per Gaia Depasquale agli Assoluti di Pesistica Olimpica Regionale Femminile

Il primo posto nella categoria 71 è andato a Gaia Depasquale che in questo fine settimana ha partecipato a Caltanissetta agli Assoluti di Pesistica Olimpica Regionale Femminile. Un nuovo successo per il box CrossFit Milazzo di Michele Ragno che ha portato in gara altre tre ragazze milazzesi: Palmina Benenati, Dominique Mazzeo, Roberta Bucca. Atlete che hanno anche ottenuto ottimi risultati. Il successo di Gaia apre le porte alle finale nazionali che (Covid permettendo) si disputeranno a Roma.

Gaia Depasquale è un’atleta del 2001 che ha gareggiato nella categoria di peso 71 kg e che già in passato ha regalato grandi soddisfazioni ma la vittoria più grande è stata ottenere il primo posto dopo un anno di chiusura quasi totale della palestra e di conseguenza con allenamenti adattanti a casa. Nuovo appuntamento sabato e domenica prossimi con gli Assoluti di Pesistica Olimpica Regionale Maschile. Del box milazzese, in varie categorie, parteciperanno quattro atleti: Ivan Scibilia, Santo Calderone, Antonio Rondone, Danilo Cannistrà.