Sicilia: “operazione Stazioni Sicure”, controlli straordinari della Polizia di Stato in 42 stazioni siciliane

26 Febbraio 2021 10:30

399 persone controllate, 108 bagagli ispezionati, 2 sanzioni elevate, in 42 stazioni, è il bilancio della II giornata dell’anno denominata “Operazione Stazioni Sicure”, effettuata dalla Polizia Ferroviaria della Sicilia nella giornata di ieri che ha visto impegnati 96 agenti in tutta l’isola. L’operazione è finalizzata alla prevenzione e al contrasto di eventuali azioni illecite da parte di malintenzionati ed è stata condotta anche con l’impiego di metal detector e, nella stazione di Palermo, di unità cinofile antidroga e antiesplosivo della locale Questura, e in quelle di Catania e Messina di cani-poliziotto della Questura del capoluogo etneo. A Palermo, gli operatori Polfer, grazie all’ausilio dei cani poliziotto “KING” e “ULLA”, hanno rinvenuto su di un giovane, a bordo del treno regionale in partenza per Messina, una modica quantità di hashish, occultata all’interno di un pacchetto di sigarette. L’attività che ha visto la collaborazione del personale di Protezione Aziendale RFI, è stata coordinata dalla Sala Operativa della Polizia Ferroviaria che ha dislocato le pattuglie sul territorio, con particolare attenzione alle aree di sosta e partenza dei bus extraurbani e alle banchine dei treni.