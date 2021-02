Sicilia, Musumeci ringrazia Salvini: “vogliamo essere protagonisti nel Mediterraneo”. E il Ponte sullo Stretto…

18 Febbraio 2021 22:57

“Più vaccini, indennizzi certi, maggiori controlli e grandi infrastrutture, a partire dal collegamento stabile sullo Stretto!”: è di questo che hanno discusso Salvini e Musumeci

Un incontro con Matteo Salvini per discutere del piano per far ripartire la Regione e superare la crisi del Coronavirus. Il Presidente Nello Musumeci è carico sui social dopo aver avuto un confronto con il leader della Lega: “più vaccini, indennizzi certi, maggiori controlli e grandi infrastrutture, a partire dal collegamento stabile sullo Stretto! Nelle nostre richieste al governo Draghi ci sono gli elementi per superare la pandemia ed immaginare una Sicilia protagonista nel Mediterraneo. Di questo abbiamo parlato stasera con Matteo Salvini che ringrazio per l’attenzione verso la Sicilia. Avanti così!”. Il Ponte sullo Stretto torna ad essere un argomento molto caldo, i governatori del Sud faranno di tutto per spingere il premier Mario Draghi a parlare di un’opera fondamentale per la crescita della Calabria, della Sicilia e di tutto il Meridione. E adesso che ci sono i fondi del Recovery Fund sembra proprio un’occasione da non farsi scappare.