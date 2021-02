Sicilia: Musumeci e Razza in visita a Bronte

26 Febbraio 2021 21:54

Sicilia: lunedì 1 marzo il presidente della Regione, Nello Musumeci, e l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, faranno visita al Comune di Bronte

Lunedi 1 marzo 2021, alle ore 10.00, il presidente della Regione, Nello Musumeci, e l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, faranno visita al Comune di Bronte. Ad accoglierli il sindaco Pino Firrarello, la Giunta, i Consiglieri comunali ed i sindaci dei Comuni del comprensorio. Dopo un saluto informale, intorno le ore 11, le autoritá si recheranno in Ospedale per inaugurare il Pronto soccorso, la Tac e la nuova ambulanza. In Comune e durante la cerimonia inaugurale saranno adottate tutte le precauzioni idonee a rispettare le norme anticovid, evitando naturalmente gli assembramenti.