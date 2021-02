Sicilia: l’Ordinario Militare sarà sull’Isola per una visita pastorale

26 Febbraio 2021 12:01

Nei giorni 1 e 2 marzo l’Ordinario Militare sarà in Sicilia per una visita pastorale

Nei giorni 1 e 2 marzo p.v., l’Ordinario Militare sarà in Sicilia per una visita pastorale. In particolare, S.E. Rev.ma officerà la Santa Messa presso la Parrocchia “Madonna della Provvidenza” di Palermo alle 11.30 di lunedì. In tale occasione, saranno cresimati alcuni militari delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine, alla presenza del Comandante del Presidio Regionale Interforze, Generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino, del Sindaco Orlando e delle massime autorità militari. Il giorno successivo, l’Ordinario Militare, sempre accompagnato dal Comandante del Presidio Regionale Interforze, farà tappa a Siculiana (prov. di AG), dove alle ore 11.00 officerà la Santa Messa di Presidio presso il Santuario del Santissimo Crocifisso. Anche in tale occasione, è attesa la presenza delle massime cariche militari, oltre al Sindaco di Siculiana e al Questore di Agrigento.