Serie D, “salta” anche Rotonda-San Luca causa Covid: rinviato il match di domenica

5 Febbraio 2021 21:35

Serie D, anche per l’altra squadra reggina del girone I – il San Luca – arriva il rinvio del match causa Covid

Non solo Cittanovese e Roccella, anche l’altro club reggino del girone I di Serie D – il San Luca – domenica 7 non giocherà. La sfida in casa del Rotonda è stata infatti rinviata causa Covid. A comunicarlo è la stessa squadra allenata da Cozza attraverso una nota ufficiale. Eccola di seguito.

“Il Dipartimento Interregionale, a seguito della richiesta inoltrata dalla società San Luca, preso atto della documentazione allegata, proveniente da struttura sanitaria, tenendo conto del protocollo predisposto dall’ASL territoriale competente e, comunque, dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie, considerando la Circolare relativa alle disposizioni emergenza COVID-19, per cause di forza maggiore, la gara Rotonda – San Luca valida per la 16° giornata del Campionato di Serie D in programma per domenica 07 Febbraio 2021 alle ore 14:30, è rinviata a data da destinarsi”.