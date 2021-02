5 Febbraio 2021 15:46

Serie D girone I, sempre costrette a rimanere ferme Roccella e Cittanovese: rinviati ancora causa Covid i match di domenica

Ancora un rinvio per due delle tre squadre reggine partecipanti al campionato di Serie D girone I. Sempre causa Covid, Roccella e Cittanovese sono costrette a rimanere ferme anche per questa domenica. Ad annunciarlo sono proprio i due club attraverso una nota ufficiale. I primi avrebbero dovuto affrontare la Gelbison in casa, i secondi il Troina.