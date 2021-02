15 Febbraio 2021 16:14

Serie D, altro rinvio in casa Roccella: non si giocherà mercoledì il recupero previsto in Sicilia, a Biancavilla

“Il recupero tra Biancavilla e Roccella, in programma mercoledì 17 febbraio alle ore 14:30 allo stadio “Raiti”, è stato ufficialmente rinviato al 3 marzo alle ore 14:30″. Con questa breve nota ufficiale, il club reggino comunica il rinvio del recupero previsto per mercoledì in casa del Biancavilla. Tante le gare rinviate causa Covid da parte della società jonica, che dovrà organizzare un calendario tutto suo alla ripresa per recuperarle.