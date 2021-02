Serie D, all’Fc Messina non riesce il colpaccio: l’Acireale vince in rimonta. Risultati dei recuperi e nuova classifica

17 Febbraio 2021 16:39

Tre recuperi si sono giocato oggi nel girone I di Serie D: l’Fc Messina cade ad Acireale per 2-1. Tutti i risultati e la nuova classifica

Non è riuscito il colpaccio all’Fc Messina in uno dei tre recuperi odierni del girone I di Serie D. Ad Acireale, dopo il vantaggio di Arena in avvio, sono i padroni di casa a ribaltare il risultato ad inizio ripresa, scavalcando anche i giallorossi in classifica. Nelle altre due sfide, successi di misura per Troina (in trasferta) e Marina di Ragusa, contro il Castrovillari. Di seguito il programma completo con tutti i risultati, la nuova classifica e il prossimo turno.

MERCOLEDI’ 17 GENNAIO

ore 14:30

9ª giornata: Santa Maria Cilento-Troina 1-2

10ª giornata: Marina di Ragusa-Castrovillari 2-1

12ª giornata: Acireale-FC Messina 2-1

CLASSIFICA

ACR MESSINA 33 ACIREALE 29 FC MESSINA 28 GELBISON 27 LICATA 25 SANTA MARIA 24 SAN LUCA 24 DATTILO 22 BIANCAVILLA 21 TROINA 19 PATERNO’ 18 ROTONDA 18 CASTROVILLARI 16 CITTANOVESE 16 MARINA DI RAGUSA 15 S.AGATA 14 RENDE 13 ROCCELLA 10

PROSSIMO TURNO (18ª GIORNATA)

ore 14:30

ACR Messina-Cittanovese

Dattilo-Castrovillari

Licata-Marina di Ragusa

Paternò-Roccella

Rende-Acireale

S. Agata-Biancavilla

San Luca-FC Messina

Santa Maria Cilento-Gelbison Cilento

Troina-Rotonda