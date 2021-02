Serie D, la Cittanovese riparte dopo il focolaio Covid: nei prossimi giorni riprendono le attività

8 Febbraio 2021 15:56

Serie D, la Cittanovese riparte dopo tante settimane ferma causa Covid: la nota ufficiale del club giallorosso

Ferma per qualche settimana causa Covid, con tante partite rinviate e ora da recuperare, la Cittanovese nei prossimi giorni riprenderà l’attività agonistica. A confermarlo tramite i canali ufficiali è lo stesso club. Ecco il testo integrale.

“La A.S.D. Cittanova Calcio informa che il ritorno alle attività agonistiche della compagine giallorossa è fissata per domenica prossima 14 febbraio, in occasione della sfida esterna contro il Polisportiva Santa Maria 1932. Il recupero contro il Castrovillari, valido per la giornata numero 12, in programma per mercoledì 10 febbraio, verrà disputato nelle prossime settimane. In questo ultimo mese, che ha visto il Cittanova Calcio fronteggiare un vasto focolaio di Covid-19, alto è rimasto il senso di responsabilità della Società giallorossa verso tutte le componenti coinvolte nell’emergenza o potenzialmente sensibili alla problematica: tesserati, comunità locale e altre compagini del Girone I di Serie D. In tal senso, un ringraziamento va rivolto al Comune di Cittanova, all’Usca di Taurianova e all’Asp di Reggio Calabria, tutti impegnati nel lavoro quotidiano per il superamento dell’emergenza. Un grazie anche alla LND per la sensibilità dimostrata. Il momento difficile non è ancora del tutto alle spalle, ma è tempo di reagire con forza!”