Serie C girone C, il derby calabrese è del Catanzaro: battuta la Vibonese nel posticipo. Risultati e classifica dopo la 23ª giornata

7 Febbraio 2021 22:22

Serie C girone C, l’ultima gara della domenica della 23ª giornata è il derby calabrese tra Catanzaro e Vibonese: i risultati e la nuova classifica

Il derby calabrese è del Catanzaro. Si è giocato in serata il posticipo domenicale della 23ª giornata del girone C di Serie C. Un gol di Carlini al 74′ regala il successo di misura ai giallorossi contro la Vibonese. Con questa vittoria i ragazzi di Calabro ne scavalcano due e balzano al quinto posto, dietro il Foggia corsaro a Potenza e l’Avellino vittorioso contro il Palermo con un gol rocambolesco da centrocampo. Nelle altre gare del pomeriggio, vittorie anche per Cavese e Juve Stabia. Brutto tonfo Bari in casa, e domani la Ternana può scappare davvero e mettere l’ipoteca sulla B. Di seguito il programma completo con tutti i risultati, la classifica aggiornata, la marcatori e il prossimo turno.

DOMENICA 7 FEBBRAIO

ore 12:30

Bari-Viterbese 0-1

ore 15:00

Avellino-Palermo 1-0

Cavese-Paganese 1-0

Teramo-Monopoli 1-1

Turris-Bisceglie 2-2

Virtus Francavilla-Juve Stabia 0-1

ore 17:30

Potenza-Foggia 0-1

ore 20:30

Catanzaro-Vibonese 1-0

LUNEDI’ 8 FEBBRAIO

ore 21:00

Ternana-Casertana

CLASSIFICA

TERNANA 53 BARI 42 AVELLINO 41 FOGGIA 36 CATANZARO 35 TERAMO 34 CATANIA 34 JUVE STABIA 30 VIRTUS FRANCAVILLA 28 TURRIS 28 PALERMO 27 CASERTANA 27 VITERBESE 25 VIBONESE 22 MONOPOLI 21 POTENZA 17 BISCEGLIE 17 PAGANESE 15 CAVESE 15 TRAPANI (ESCLUSO)

CLASSIFICA MARCATORI Antenucci (Bari) 12 reti Falletti (Ternana) 11 reti Cianci (Potenza) 10 reti Partipilo (Ternana) 10 reti Curcio (Foggia) 9 reti Plescia (Vibonese) 8 reti Vantaggiato (Ternana) 8 reti Cuppone (Casertana) 7 reti Giannone (Turris) 7 reti

RECUPERO (20ª GIORNATA)

MERCOLEDI’ 10 FEBBRAIO

ore 14:30

Paganese-Catania

PROSSIMO TURNO (24ª GIORNATA)

SABATO 13 FEBBRAIO

ore 14:30

Palermo-Bisceglie

ore 15:00

Potenza-Ternana

Viterbese-Cavese

ore 17:30

Juve Stabia-Avellino

DOMENICA 14 FEBBRAIO

ore 12:30

Catania-Virtus Francavilla

ore 15:00

Foggia-Catanzaro

Paganese-Vibonese

ore 17:30

Casertana-Teramo

Monopoli-Turris