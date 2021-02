In Serie C c’è la sagra dei rigori… sbagliati: clamoroso in Carpi-Fermana, sbagliati 4 penalty in meno di un’ora!

28 Febbraio 2021 15:51

Serie C girone B: Carpi-Fermana finisce 0-0. Particolare? Quattro rigori (due a testa) falliti in meno di un’ora… Clamoroso!

Si possono sbagliare 4 rigori in una partita? Se si tratta della classica “lotteria” post supplementari, magari sì. O del caro vecchio “Trofeo Birra Moretti”. Anzi, dico di più: la partita del cuore tra cantanti e attori o il classico “scapoli vs ammogliati” di Fantozzi e i suoi colleghi.

E invece no. Fermi tutti, fuori strada. E’ accaduto in Serie C, nel girone B della terza categoria prof italiana. La gara tra Carpi (squadra in cui milita Mastour, che non è però sceso in campo) e Fermana è terminata sullo 0-0 anche per via dei rigori sbagliati. Quanti? Quattro, appunto. Clamoroso! Due tiri a testa falliti dagli undici metri, con i portieri protagonisti. Neglia al doppio errore per la Fermana, Ginestra e Ferretti per il Carpi. Tutto, in meno di un’ora, tra 30′ e 84′. Se non è record questo…