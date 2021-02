Reggina, col Pordenone vittoria che smuove la classifica: amaranto fuori dalla zona playout

21 Febbraio 2021 17:18

Si è concluso il match del Granillo, valido per la 24ª giornata di Serie B: la Reggina contro il Pordenone ottiene tre punti importanti in ottica salvezza

Tre punti pesantissimi per la Reggina, che esce vittoriosa dallo stadio Granillo per 1-0. E’ bastato il gol di Folorunsho per superare il Pordenone, una squadra ostica che ha messo in difficoltà gli amaranto. La squadra di mister Baroni ha dimostrato di essere squadra, riuscendo ad ottenere il suo sesto risultato utile consecutivo. Ecco di seguito i risultati di giornata, la classifica aggiornata, i marcatori e il prossimo turno.

VENERDI’ 19 FEBBRAIO

ore 21:00

Frosinone-Pescara 0-0

SABATO 20 FEBBRAIO

ore 14:00

Ascoli-Salernitana 0-2

Brescia-Cremonese 1-2

Cittadella-Reggiana 0-3

Vicenza-Spal 2-2

Venezia-Entella 3-2

ore 16:00

Chievo-Monza 0-1

ore 18:00

Pisa-Empoli 1-1

DOMENICA 21 FEBBRAIO

ore 15:00

Reggina-Pordenone 1-0

ore 21:00

Lecce-Cosenza

CLASSIFICA

Empoli 45 Monza 42 Venezia 41 Salernitana 41 Cittadella 39 Chievo 39 Spal 37 Lecce 35 Frosinone 33 Pordenone 32 Pisa 32 Reggina 29 Vicenza 27 Reggiana 27 Brescia 26 Cremonese 26 Cosenza 23 Ascoli 21 Pescara 18 Entella 17

CLASSIFICA MARCATORI

Mancuso (Empoli) 13 reti Forte (Venezia) 12 reti Coda (Lecce) 11 reti Tutino (Salernitana) 10 reti Diaw (Pordenone/Monza) 10 reti La Mantia (Empoli) 8 reti Gargiulo (Cittadella) 7 reti Mancosu (Lecce) 7 reti Aye (Brescia) 7 reti Marconi (Pisa) 7 reti Meggiorini (Vicenza) 7 reti Paloschi (Spal) 7 reti Valoti (Spal) 7 reti Ciofani (Cremonese) 7 reti

PROSSIMO TURNO (25ª GIORNATA)

VENERDI’ 26 FEBBRAIO

ore 19:00

Reggiana-Salernitana

ore 21:00

Empoli-Venezia

SABATO 27 FEBBRAIO

ore 14:00

Cosenza-Chievo

Pescara-Lecce

Pisa-Vicenza

Pordenone-Ascoli

Spal-Reggina

ore 15:00

Cremonese-Frosinone

Monza-Cittadella

ore 18:00

Entella-Brescia