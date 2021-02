Serie B, paura in Ascoli-Salernitana: malore per Dziczek e ambulanza in campo

20 Febbraio 2021 16:15

Malore in campo per Dziczek durante Ascoli-Salernitana di Serie B: ingresso dell’ambulanza e attimi di paura al Cino e Lillo Del Duca

Tantissima paura nel corso di Ascoli-Salernitana, tra le gare delle 14 della 24ª giornata di Serie B. Negli ultimissimi minuti di gioco, infatti, il calciatore dei granata Dziczek ha accusato un malore e si è accasciato a terra privo di sensi. Immediato l’ingresso in campo dell’ambulanza con un defibrillatore. Per fortuna, mentre la gara era stata momentaneamente interrotta, dopo pochi minuti il giocatore ha ripreso i sensi ed è stato aiutato a sedersi per uscire dal campo in ambulanza. La partita si è poi conclusa dopo 9 minuti di recupero, ma non si è praticamente giocato. Tanta tensione per gli attimi di paura e nessuna esultanza per la squadra granata, il cui unico obiettivo adesso è capire come sta il compagno.