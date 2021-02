Serie B, Cosenza e Reggina non si fanno del male: ecco come cambia la classifica col pareggio del San Vito

15 Febbraio 2021 23:12

Come cambia la classifica dopo Cosenza-Reggina, derby calabrese che chiude la 23ª giornata di Serie B: la nuova graduatoria e il programma del turno

Un pareggio che può andar bene al Cosenza per quanto visto nei novanta minuti. Una Reggina sprecona, invece, ottiene solo un 2-2 al San Vito nel derby calabrese, dopo essere passata in vantaggio di due reti. I Lupi hanno cercato con determinazione il pari e lo hanno raggiunto nel finale con il calcio di rigore trasformato da Carretta, per gli amaranto restano tanti rimpianti. Ecco come cambia la classifica con questo risultato ed il prossimo turno:

VENERDI’ 12 FEBBRAIO

ore 21:00

Monza-Pisa 0-2

SABATO 13 FEBBRAIO

ore 12:00

Salernitana-Vicenza 1-1

ore 14:00

Cremonese-Lecce 1-2

Pescara-Venezia 0-2

Pordenone-Cittadella 0-1

ore 16:00

Spal-Empoli 1-1

DOMENICA 14 FEBBRAIO

ore 15:00

Entella-Frosinone 2-3

ore 17:00

Reggiana-Ascoli 1-0

ore 21:00

Brescia-Chievo 1-0

LUNEDI’ 15 FEBBRAIO

ore 21:00

Cosenza-Reggina 2-2

CLASSIFICA

Empoli 44 Monza 39 Cittadella 39 Chievo 39 Venezia 38 Salernitana 38 Spal 36 Lecce 35 Pordenone 32 Frosinone 32 Pisa 31 Vicenza 26 Brescia 26 Reggina 26 Reggiana 24 Cremonese 23 Cosenza 23 Ascoli 21 Entella 17 Pescara 17

CLASSIFICA MARCATORI

Mancuso (Empoli) 13 reti Forte (Venezia) 12 reti Coda (Lecce) 11 reti Diaw (Pordenone/Monza) 10 reti La Mantia (Empoli) 8 reti Tutino (Salernitana) 8 reti Gargiulo (Cittadella) 7 reti Mancosu (Lecce) 7 reti Marconi (Pisa) 7 reti

PROSSIMO TURNO (24ª GIORNATA)

VENERDI’ 19 FEBBRAIO

ore 21:00

Frosinone-Pescara

SABATO 20 FEBBRAIO

ore 14:00

Ascoli-Salernitana

Brescia-Cremonese

Cittadella-Reggiana

Vicenza-Spal

Venezia-Entella

ore 16:00

Chievo-Monza

ore 18:00

Pisa-Empoli

DOMENICA 21 FEBBRAIO

ore 15:00

Reggina-Pordenone

ore 21:00

Lecce-Cosenza