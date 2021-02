Serie B, la classifica finale secondo le proiezioni del CIES: destino diverso per Reggina e Cosenza

15 Febbraio 2021 16:29

La classifica finale del campionato di Serie B secondo le stime e previsioni effettuate dal CIES: destino diverso per Reggina e Cosenza

Il CIES, piattaforma di statistica molto conosciuta a livello europeo, ha pubblicato la classifica finale del campionato di Serie B con una proiezione basata su un modello statistico che tiene conto dei tiri in porta, tentati e subiti, del possesso palla e dei passaggi riusciti dalla squadra e dagli avversari. Secondo la classifica del noto osservatorio, ripresa da TMW, per Reggina e Cosenza (che questa sera si affrontano al San Vito-Marulla) il destino sarebbe diverso. Salvezza tranquilla per gli amaranto a 47 punti, playout col vantaggio campo (contro la Reggiana) per i rossoblu, che chiuderebbero a quota 38. Secondo queste stime, poi, la A sarà di Empoli e Monza, con Pescara, Ascoli ed Entella in C. Di seguito la classifica finale secondo le proiezioni CIES.