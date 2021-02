Serie B, gli arbitri della 25ª giornata: per Spal-Reggina c’è Prontera, sarà il terzo confronto con gli amaranto

25 Febbraio 2021 15:21

Serie B, gli arbitri scelti per le gare della 25ª giornata: per Spal-Reggina c’è Alessandro Prontera, al terzo confronto con gli amaranto

Sarà il classe ’86 Alessandro Prontera a dirigere il match di sabato tra Spal e Reggina. L’arbitro del match è uscito fuori dalle designazioni per le partite della 25ª giornata di Serie B. Terzo confronto in assoluto con gli amaranto, gli altri due risalgono al girone C di Serie C: un Reggina-Foggia 0-2 del 2014-2015 e un Reggina-Catanzaro 2-1 del 2017-2018 (reti di Sciamanna e Porcino). L’esperto Mariani per Cosenza-Chievo. Di seguito tutte le terne designate.

REGGIANA – SALERNITANA Venerdì 26/02 h. 19.00

SERRA

BOTTEGONI – MARCHI

IV: ILLUZZI

EMPOLI – VENEZIA Venerdì 26/02 h. 21.00

AURELIANO

TOLFO – GROSSI

IV: SANTORO

COSENZA – CHIEVO Sabato 27/02 h. 14.00

MARIANI

PASSERI – DI IORIO

IV: MARCHETTI

CREMONESE – FROSINONE Sabato 27/02 h. 14.00

RAPUANO

MUTO – TRINCHIERI

IV: AMABILE

PESCARA – LECCE Sabato 27/02 h. 14.00

ROBILOTTA

AVALOS – SCATRAGLI

IV: MERAVIGLIA

PISA – LR VICENZA Sabato 27/02 h. 14.00

DIONISI

PAGNOTTA – LANOTTE

IV: PATERNA

PORDENONE – ASCOLI Sabato 27/02 h. 14.00

MAGGIONI

MOKHTAR – YOSHIKAWA

IV: GARIGLIO

MONZA – CITTADELLA Sabato 27/02 h. 16.00

ROS

MASTRODONATO – DI MONTE

IV: MASSIMI

SPAL – REGGINA Sabato 27/02 h. 14.00

PRONTERA

SACCENTI – ANNALORO

IV: AYROLDI

V. ENTELLA – BRESCIA Sabato 27/02 h. 18.00

FOURNEAU

SCHIRRU – NUZZI

IV: SOZZA