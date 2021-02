Serie B, gli arbitri della 24ª giornata: c’è Sozza per Reggina-Pordenone

18 Febbraio 2021 13:12

Serie B: resi noti arbitri, assistenti e IV ufficiali della 24ª del campionato cadetto. Scelto Simone Sozza per Reggina-Pordenone, mentre per Lecce-Cosenza c’è Giua

Sono stati resi noti gli arbitri, gli assistenti e i IV ufficiali delle partite della 24ª giornata di Serie B. Per Reggina-Pordenone c’è Simone Sozza di Seregno. Classe ’87, vanta qualche presenza in Serie A e una ventina in Serie B. Non ha mai incontrato gli amaranto in passato. Di seguito l’elenco delle gare con le terne scelte: Giua designato per Lecce-Cosenza.

FROSINONE – PESCARA Venerdì 19/02 h. 21.00

MERAVIGLIA

ROCCA – SECHI

IV: DI MARTINO

ASCOLI – SALERNITANA h. 14.00

ABBATTISTA

CIPRESSA – MIELE

IV: PEZZUTO

BRESCIA – CREMONESE h. 14.00

SANTORO

COLAROSSI – MORO

IV: GHERSINI

CITTADELLA – REGGIANA h. 14.00

AMABILE

CALIARI – MACADDINO

IV: ILLUZZI

LR VICENZA – SPAL h. 14.00

GARIGLIO

LO CICERO – DELLA CROCE

IV: MAGGIONI

VENEZIA – V. ENTELLA h. 14.00

VOLPI

ROSSI M. – SCARPA

IV: ROS

CHIEVO – MONZA h. 16.00

SACCHI

VILLA – RUGGIERI

IV: MARINELLI

PISA – EMPOLI h. 18.00

MANGANIELLO

ROSSI C. – TARDINO

IV: DIONISI

REGGINA – PORDENONE Domenica 21/02 h. 15.00

SOZZA

ROBILOTTA M. – BERCIGLI

IV: ROBILOTTA I.

LECCE – COSENZA Domenica 21/02 h. 21.00

GIUA

PERROTTI – MOKHTAR

IV: CAMPLONE