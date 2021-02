Serie B, arbitri 22ª giornata: l’esperto Massa per Reggina-Entella. E i precedenti sono favorevoli…

8 Febbraio 2021 12:30

Serie B, le terne arbitrali designate per le gare della 22ª giornata: l’esperto e internazionale Massa per Reggina-Entella

Dopo una decina d’anni, Davide Massa d’Imperia torna ad arbitrare una gara della Reggina. E’ infatti lui l’uomo scelto per la sfida contro la Virtus Entella di mercoledì (fischio d’inizio ore 19). L’esperto direttore di gara (è anche un internazionale), tra il 2010 e il 2011, ben cinque volte aveva incontrato gli amaranto. Precedenti favorevoli: tre vittorie, un pari e una sconfitta. Dall’1-2 a Frosinone all’1-0 contro il Portogruaro passando per la vittoria di Livorno e il pari col Sassuolo. Unica sconfitta a Empoli, tra i pochi stop della grande stagione con Atzori in panchina.

Di seguito l’elenco completo con le terne designate per le gare della 22ª giornata.

CITTADELLA – COSENZA Martedì 09/02 h. 19.00

ROBILOTTA

TARDINO – RUGGIERI

IV: ILLUZZI

EMPOLI – PESCARA Martedì 09/02 h. 19.00

SERRA

MIELE – MOKHTAR

IV: MARINELLI

LECCE – BRESCIA Martedì 09/02 h. 19.00

CALVARESE

BERTI – DI GIOIA

IV: FOURNEAU

LR VICENZA – MONZA Martedì 09/02 h.19.00

RAPUANO

RANGHETTI – LOMBARDI

IV: MAGGIONI

PISA – SALERNITANA Martedì 09/02 h. 19.00

PRONTERA

MARGANI – SECHI

IV: CAMPLONE

SPAL – PORDENONE Martedì 09/02 h. 19.00

DI BELLO

DE MEO – VONO

IV: AMABILE

VENEZIA – CREMONESE Martedì 09/02 h. 19.00

MERAVIGLIA

LIBERTI – DI IORIO

IV: AYROLDI

ASCOLI – FROSINONE Martedì 09/02 h. 21.00

ROS

TOLFO – MACADDINO

IV: VOLPI

REGGINA – V. ENTELLA Mercoledì 10/02 h. 19.00

MASSA

MORO – DELLA CROCE

IV: MARCHETTI

CHIEVO – REGGIANA Mercoledì 10/02 h. 21.00

MARINI

FIORE – ROSSI M.

IV: SACCHI