Serie B, gli arbitri della 21ª giornata: di nuovo Maresca per la Reggina

4 Febbraio 2021 13:10

Serie B: gli arbitri, gli assistenti e i IV ufficiale designati per le partite della 21ª giornata: per Pescara-Reggina c’è Fabio Maresca

Di nuovo Fabio Maresca sulla strada della Reggina. L’esperto arbitro della sezione di Napoli incrocia nuovamente gli amaranto dopo la partita al Granillo contro il Venezia di un mese e mezzo fa. Sarà lui a dirigere il match di sabato a Pescara: la compagine di Baroni spera in un arbitraggio senza “distrazioni” dopo le ultime due sfide – a Frosinone e contro la Salernitana – in cui è uscita fortemente penalizzata. Per Cosenza-Spal c’è invece Abbattista. Di seguito l’elenco completo con le terne designate per le partite della 21ª giornata.

LECCE – ASCOLI Venerdì 05/02 h. 21.00

MARCHETTI

VECCHI – SCATRAGLI

IV: CAMPLONE

BRESCIA – CITTADELLA Sabato 06/02 h. 14.00

DIONISI

ANNALORO – MASSARA

IV: SERRA

COSENZA – SPAL Sabato 06/02 h. 14.00

ABBATTISTA

YOSHIKAWA – DI MONTE

IV: RAPUANO

CREMONESE – PISA Sabato 06/02 h. 14.00

PEZZUTO

SCARPA – MARCHI

IV: ILLUZZI

FROSINONE – VENEZIA Sabato 06/02 h. 14.00

AMABILE

TEGONI – LANOTTE

IV: ROBILOTTA

PESCARA – REGGINA Sabato 06/02 h. 14.00

MARESCA

RASPOLLINI – LOMBARDO

IV: MERAVIGLIA

MONZA – EMPOLI Sabato 06/02 h.16.00

GIUA

ROBILOTTA – AVALOS

IV: MARINI

PORDENONE – LR VICENZA Sabato 06/02 h. 18.00

VOLPI

SACCENTI – NUZZI

IV: AYROLDI

SALERNITANA – CHIEVO Sabato 06/02 h. 14.00

SOZZA

SCHIRRU – TRINCHIERI

IV: ROS

REGGIANA – V. ENTELLA Domenica 07/02 h. 21.00

GARIGLIO

CAPALDO – PALERMO

IV: MAGGIONI