Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 24ª giornata: dove seguire le partite in diretta [INFO e DETTAGLI]

26 Febbraio 2021 09:47

Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 24ª giornata del massimo campionato italiano: dove seguire la diretta delle partite

Serie A, SKY o DAZN? Scopriamo il programma della 24ª giornata di Serie A e dove vedere le partite in tv. Si parte subito con una brutta notizia: niente anticipo del venerdì. La gara in programma fra Torino e Sassuolo è stata rinviata al prossimo 17 marzo a causa di alcuni casi di Covid presenti nel roster granata. La 24ª giornata inizierà dunque di sabato, con un interessante Spezia-Parma che mette in palio punti importanti in ottica salvezza. A seguire Bologna-Lazio, con i biancocelesti chiamati a riscattare l’1-4 di coppa contro il Bayern, mentre in serata tocca alla Juventus ospite del Verona. Domenica si pranza in compagnia di Sampdoria Atalanta, mentre nel pomeriggio Crotone e Cagliari si sfidano in un match importantissimo per la parte inferiore della classifica. In contemporanea l’Inter proverà a legittimare il suo primato contro il Genova mentre Udinese e Fiorentina proveranno a staccarsi definitivamente dalla zona retrocessione. Il derby campano delle 18:00 fra Napoli e Benevento sarà molto importante per delineare il futuro di Gattuso sulla panchina degli azzurri, mentre Roma-Milan delle 20:45 è il big match di alta classifica che chiude la serata.

Il programma della 24ª giornata di Serie A:

VENERDI’ 26 FEBBRAIO

Ore 20:45

Torino-Sassuolo (Rinviata 17 marzo) SKY

SABATO 27 FEBBRAIO

Ore 15:00

Spezia-Parma SKY

Ore 18:00

Bologna-Lazio SKY

Ore 20:45

Verona-Juventus (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

DOMENICA 28 FEBBRAIO

Ore 12:30

Sampdoria-Atalanta (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

Ore 15:00

Crotone-Cagliari (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

Inter-Genoa SKY

Udinese-Fiorentina SKY

Ore 18:00

Napoli-Benevento SKY

Ore 20:45

Roma-Milan SKY