Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 23ª giornata: dove seguire le partite in diretta [INFO e DETTAGLI]

19 Febbraio 2021 10:19

Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 23ª giornata del massimo campionato italiano: dove seguire la diretta delle partite

Serie A su Sky o Dazn? Ritorna, come ogni settimana, la domanda che tutti i tifosi del massimo campionato italiano si pongono al momento di ricercare il canale giusto nel quale vedere la propria squadra del cuore. La 23ª giornata di Serie A si apre eccezionalmente con un doppio appuntamento di venerdì con Fiorentina-Spezia e Cagliari-Torino, due match importanti per la zona medio-bassa della classifica. Ad aprire il programma del sabato sarà Lazio-Sampdoria alla qualefarà seguito Genoa-Verona e Sassuolo-Bologna in serata. Parma-Udinese terrà compagnia ai tifosi durante il pranzo domenicale, mentre alle 15:00 ci sarà il derby Milan-Inter importante più che mai per lo scudetto. La stracittadina milanese non sarà l’unica partita di cartello: nel pomeriggio anche Atalanta-Napoli, gara dal sapore fortemente europeo. Benevento-Roma chiuderà il programma domenicale, ma non quello di giornata: l’ultima gara sarà Juventus-Crotone di lunedì.

PROGRAMMA SERIE A 23ª GIORNATA

VENERDI’ 19 FEBRAIO

ore 18:30

Fiorentina-Spezia (SKY)

ore 20:45

Cagliari-Torino (SKY)

SABATO 20 FEBBRAIO

ore 15:00

Lazio-Sampdoria (SKY)

ore 18:00

Genoa-Verona (SKY)

ore 20:45

Sassuolo-Bologna (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

DOMENICA 21 FEBBRAIO

ore 12:30

Parma-Udinese (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

ore 15:00

Milan-Inter (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

ore 18:00

Atalanta-Napoli (SKY)

ore 20:45

Benevento-Roma (SKY)

LUNEDI’ 22 FEBBRAIO

ore 20:45

Juventus-Crotone (SKY)