Serie A di Goalball, dopo le prime due giornate la Reggina è seconda in classifica

22 Febbraio 2021 11:41

C’è una Reggina che è seconda in classifica: è la squadra dei non vedenti di Reggio che ha giocato le prime due giornate della Serie A di Goalball

Il Goalball è uno degli sport di squadra di cui fa parte la Reggina Uic, associazione sportiva di non vedenti presente a Reggio Calabria. Nella giornata di ieri, a Sarnico (in provincia di Bergamo), si sono disputate le gare delle prime due giornate di Serie A. Al termine delle 6 partite la squadra dello Stretto si trova seconda a 10 punti dietro l’Omero Bergamo. L’appuntamento è previsto ora proprio a Reggio Calabria per la 3ª e 4ª giornata che si disputeranno il 17 18 aprile. Questa la classifica aggiornata.

CLASSIFICA