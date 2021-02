Scuole aperte anche in estate, l’ipotesi del governo Draghi: calendario più lungo per recuperare il tempo perduto

8 Febbraio 2021 17:40

Scuole aperte anche in estate? L’ipotesi ventilata da Draghi ai partiti: rivedere il calendario e assumere più docenti negli istituti

Fra i vari problemi relativi alla pandemia, sicuramente uno dei più spinosi è quello relativo alla scuola. Per limitare contatti e spostamenti, al fine di evitare la diffusione del Coronavirus, tanti ragazzi di tutte le età sono stati costretti a seguire le lezioni in DAD per diversi mesi, con il risultato di un’istruzione non sempre sugli stessi standard di quella effettuata a scuola in presenza. Troppo il tempo ‘perso’ dagli studenti italiani che, secondo quanto apprende l’AGI, Mario Draghi ha intenzione di recuperare. Nel corso dei colloqui con i vari partiti, il premier incaricato ha mostrato l’interesse di rivedere il calendario scolastico, anche allungandolo rispetto alle normali tempistiche previste (dunque in estate). Ventilata anche la possibilità di assumere più docenti negli istituti scolastici.