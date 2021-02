Sci Nordico, la stagione del Comitato Fisi Calabro Lucano prosegue con la “Coppa Rotonda”

18 Febbraio 2021 13:50

Terzo appuntamento consecutivo per lo Sci Nordico, la stagione agonistica del Comitato Fisi Calabro Lucano prosegue con la “Coppa Rotonda”

Prosegue la stagione agonistica del Comitato FISI Calabro Lucano relativamente al calendario dello sci nordico. Come già successo per la precedente manifestazione, anche la XX Coppa Rotonda – IV Trofeo “Tonino Esposito” avrebbe dovuto tenersi in Basilicata, ma è stata spostata sull’altopiano silano per la presenza di migliori condizioni di innevamento. Sarà quindi ancora il centro fondo di Monte Scuro ad ospitare, per la terza domenica consecutiva, una competizione di fondo inserita nel calendario FISI, stavolta organizzata dallo sci club Rotonda e valida per i Campionati regionali di Tecnica classica per tutte le categorie. Come da regolamento vigente le competizioni si svolgeranno seguendo il protocollo sanitario anti-covid e in assenza di pubblico. Di seguito il programma completo.