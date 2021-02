Sci Nordico, prima gara stagionale per il comitato Calabro Lucano: appuntamento il 7 febbraio a Monte Scuro

4 Febbraio 2021 12:51

Prima gara della stagione agonistica del comitato Calabro Lucano: domenica 7 febbraio a Monte Scuro la 19ª “Coppa Sci Club Montenero” di Sci Nordico

Una competizione fortemente voluta dagli organizzatori e dal comitato FISI Calabro Lucano. Inizialmente prevista per il 6 gennaio, ora in calendario per domenica 7 febbraio al centro fondo di Monte Scuro, è la prima gara di sci nordico di una stagione agonistica difficoltosa.

L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia, che implica l’osservazione di uno specifico e rigoroso protocollo, e la mancanza di neve non hanno tuttavia scoraggiato il comitato organizzatore, composto dalla dirigenza e dai volontari dello Sci Club Montenero, e il responsabile del settore Fondo del CAL Pino Mirarchi, all’opera per la preparazione della 19esima “Coppa Sci Club Montenero”: un appuntamento storico che vedrà la partecipazione degli atleti agonisti FISI della Calabria e della Basilicata appartenenti a tutte le categorie (Senior, Giovani, Allievi, Ragazzi, Cuccioli, Baby e Baby Sprint).

La competizione sportiva di carattere regionale, valida per le qualificazioni nazionali, avrà inizio alle ore 10.30. L’accesso al pubblico non è consentito ma sarà possibile seguire lo svolgimento delle gare attraverso le dirette facebook e Instagram dalle pagine dello sci club Montenero. Gli organizzatori e il CAL ringraziano per il supporto e la collaborazione il personale dell’Arsac e quanti si stanno prodigando per la realizzazione della manifestazione.