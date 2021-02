Santo Stefano in Aspromonte: domani donazione dell’ADSPEM in piazza Domenico Romeo

27 Febbraio 2021 12:42

Santo Stefano in Aspromonte: appuntamento domani mattina alle ore 8 in piazza Domenico Romeo

La Sezione ADSPEM Natalia e Giuseppe di Santo Stefano in Aspromonte rivolge a tutti gli amici e a tutti i donatori l’invito a partecipare alla giornata di donazione in autoemoteca che si svolgerà Domenica 28 c.m. in piazza Domenico Romeo dalle ore 8.00.

In questo particolare periodo donare assume un valore ancora più importante perché l’emergenza sangue è sempre più rilevante. Tutte le operazioni di prelievo, a tutela della sicurezza della salute dei donatori e degli stessi operatori, vengono svolte nel rispetto delle direttive e linee guida vigenti.