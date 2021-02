16 Febbraio 2021 10:22

Santa Teresa di Riva, senso unico alternato sulla strada provinciale 23 di Misserio. La limitazione è in vigore al km 2+000 circa in contrada Giardino ed avrà efficacia per 4 mesi consecutivi

La III Direzione “Viabilità Metropolitana” Servizio “Progettazione Stradale Zona Omogenea Ionica – Alcantara” ha disposto l’istituzione di senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e di limitazione di velocità a 30 km/h, in prossimità del km 2+000 circa, lungo la strada provinciale 23 di Misserio, contrada Giardino, nel territorio del Comune di Santa Teresa di Riva. L’ordinanza, finalizzata ad evitare rischi e pericoli per la pubblica incolumità a persone e cose, ha decorrenza a partire dal 16 febbraio 2021 ed avrà la durata di mesi 4 consecutivi. La limitazione si è resa necessaria in quanto la ditta esecutrice dei lavori dovrà occupare parte della sede stradale con le operazioni di scavo inerenti al progetto finalizzato all’esecuzione degli interventi urgenti di Proiezione Civile conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio della provincia di Messina.

Il provvedimento di cui sopra é reso noto al pubblico mediante l’apposizione di idonea segnaletica locale.