Sanremo 2021, Capello punge Ibrahimovic: “io non lo avrei mandato al Festival, non ha rispetto per il Milan”

15 Febbraio 2021 11:50

Capello critica la scelta di Ibrahimovic di partecipare a Sanremo 2021: l’ex allenatore avrebbe preferito vedere il giocatore concentrato solo sul Milan

Da ieri notte il Milan non è più in vetta al campionato di Serie A, per la prima volta dopo 21 giornate. Sconfitti dallo Spezia nella serata di sabato, i rossoneri hanno lasciato la prima posizione ai cugini dell’Inter che domenica sera hanno battuto la Lazio per 3-1 effettuando il sorpasso. Adesso per il Milan inizierà un periodo piuttosto complicato nel quale si capirà la reale dimensione della stagione rossonera, fin qui ben oltre le aspettative. Il derby contro l’Inter e i big match contro Roma e Napoli nello spazio di 4 settimane, con in mezzo la doppia sfida di Europa League contro la Stella Rossa di Belgrado e poi… Sanremo 2021. No, il Milan non sarà in gara al Festival della Canzone italiana, ma sarà rappresentato da Zlatan Ibrahimovic. Il bomber svedese sarà presente in qualità di super ospite in tutte le serate, seguendo probabilmente un particolare programma di allenamento lontano dal resto della squadra. Ipotesi che ha fatto storcere il naso a Fabio Capello, ex allenatore rossonero che ha anche allenato Ibrahimovic nel suo primo anno alla Juventus. Capello ha dichiarato a Sky Calcio Club: “avessi deciso io, non lo avrei mandato a Sanremo. Ibra è pagato dal Milan e devi avere rispetto per chi ti paga. Non si può fare il pendolare tra Milanello e Sanremo. Con tutto il rispetto, penso che il Milan avrebbe dovuto impedire la sua partecipazione. Ma lui ha voluto esserci”.