Sanremo 2021, Amadeus e la promessa di Ibrahimovic. Spunta il messaggio: “preparatevi perchè…”

9 Febbraio 2021 15:16

Amadeus presenta Sanremo 2021 e spiega il ruolo di Ibrahimovic: in conferenza stampa spunta il messaggio dello svedese con una promessa

Archiviata la polemica legata alla presenza o meno del pubblico, idea respinta dal governo che è restato fermo sulla posizione dell’evento a ‘porte chiuse’, Amadeus si concentrerà adesso sul percorso di avvicinamento al Festival di Sanremo 2021. Nella conferenza stampa di presentazione della kermesse canora italiana, il direttore artistico ha parlato della presenza di Zlatan Ibrahimovic come ospite fisso di tutte e 5 le serate spiegando: “Ibrahimovic è un grandissimo campione, da interista faccio i miei complimenti al Milan. Ibra mi ha regalato la sua maglia, ho un fratello milanista che la vorrebbe ma ovviamente non gliela darò. Ibrahimovic è un personaggio da scoprire, è il numero uno in tante cose. Lo scoprirete”. Subito dopo è arrivato il messaggio del bomber rossonero che ha fatto una vera e propria promessa ad Amadeus e Fiorello: “preparatevi, sto arrivando. Facciamo un altro record”.