Sanremo 2021, Amadeus invita Alex Schwazer: “ridare dignità ad un grande sportivo italiano”

25 Febbraio 2021 12:36

Alex Schwazer invitato sul palco del Festival di Sanremo 2021 da Amadeus: il marciatore italiano racconterà la sua storia fra doping e giustizia

Il Festival di Sanremo 2021 sarà un’edizione dalla forte impronta sportiva. La presenza in qualità di ospite fisso di Zlatan Ibrahimovic ne è l’esempio più lampante, ma saranno tanti i campioni dello sport ad alternarsi sul palco del teatro Ariston: da Alberto Tomba a Federica Pellegrini, passando per Mihajlovic e anche Alex Schwazer. Il marciatore azzurro è stato invitato personalmente da Amadeus al fine di: “ridare dignità e visibilità a un grande sportivo che, per cinque anni, è stato allontanato dai campi di gara per colpa di un’accusa di doping rivelatasi infondata“.

Alex Schwazer racconterà a Sanremo 2021 la sua storia personale, le pesanti accuse di doping alle Olimpiadi di Rio 2016 e la squalifica per 8 anni fino al 2024 che ha rischiato di chiudere per sempre la sua carriera. Da pochi giorni, il gip di Bolzano ha deciso di archiviare il caso sostenendo che le accuse di doping si basavano su provette in realtà manipolate. Una buona notizia in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021: il palco dell’Ariston potrebbe essere il trampolino di lancio giusto per rilanciarsi.